«Мы не боимся Россию»: президент Финляндии заявил о сохранении сильной армии Финляндию связывал с Советским Союзом договор о взаимопомощи, фиксировавший военный союз между двумя странами.
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«Мы не боимся Россию»: президент Финляндии заявил о сохранении сильной армии Финляндию связывал с Советским Союзом договор о взаимопомощи, фиксировавший военный союз между двумя странами.
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