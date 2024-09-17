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Парламентская газета

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Депутат Кузнецова: В бюджете заложат средства на поддержку семей

Депутат Кузнецова: В бюджете заложат средства на поддержку семей

В федеральном бюджете заложат средства на финансирование социальных обязательств, в том числе на поддержку семей с детьми и регионов со сложной демографической ситуацией, сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова перед пленарным заседанием 17 сентября.

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