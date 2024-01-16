Ъ: В ФСБ провели новую экспертизу по делу режиссера Беркович

Экспертная служба ФСБ провела новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович. По ее результатам было установлено, что поставленная пьеса романтизировала образ террориста, делая его более привлекательным, а также содержала дискриминацию русских мужчин.
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