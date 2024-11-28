В Сочи ОПГ похитила земли национального парка на миллиард рублей

В Сочи полиция возбудила уголовное дело о хищении организованной преступной группой (ОПГ) 18,6 га земель Сочинского национального парка стоимостью 1 млрд рублей и легализации доходов, полученных преступным путем.
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