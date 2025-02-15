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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Водитель иномарки насмерть сбил мужчину и женщину под Барнаулом. Фото

Водитель иномарки насмерть сбил мужчину и женщину под Барнаулом. Фото

Автомобилист сильно разогнался и не справился с управлением ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края ДТП с двумя погибшими произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

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