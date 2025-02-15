Водитель иномарки насмерть сбил мужчину и женщину под Барнаулом. Фото

Автомобилист сильно разогнался и не справился с управлением ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края ДТП с двумя погибшими произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии