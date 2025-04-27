Не того наказали: школой, где южане избивают русских, управлял не директор

Виктор Онегин

У кого появились массово иностранцы на работах которые не хотят делать москвичи а их начальство ха эти работы русским платило не столько что бы они работали? И в который раз обвиняют учителей с иностранной национальности в плохом отношении к русским и защите своих детей. Но это же нормально. Не нормально поведение по всей России российских функционеров во власти. Ради шкурной выгоды они наполняют Россию эмигрантами и предоставляют ключевые позиции в работе по учёбе воспитанию лечению русского населения,снижая его и здоровье и качество обучения и воспитания, заостряя внимание на своём видения места русского.А именно рабом. Может нам с окраины порадоваться,что иностранцы взялись за столичных. Может слуги народа хоть о чём то задумаются. Если нет ,к 2040 году Москва станет состоят в большинстве из иностранцев. Ну а правительство сбежит из Москвы. Думайте и решайте пока не поздно.