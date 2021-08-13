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Жириновский ответил на слова экс-посла Азербайджана, оскорбившего его и всех русских

Жириновский ответил на слова экс-посла Азербайджана, оскорбившего его и всех русских

Владимир Жириновский ответил на оскорбления бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который назвал его и всех русских «свиньями, от которых воняет».

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Lehanaizhe
коммунист, приспособленец, золотая молодежь того времени-чмо, русофоб, урод, маразматик в данное время

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