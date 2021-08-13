Жириновский ответил на слова экс-посла Азербайджана, оскорбившего его и всех русских

Владимир Жириновский ответил на оскорбления бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который назвал его и всех русских «свиньями, от которых воняет».
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