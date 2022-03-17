Политика как она есть

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✔Мои заметки о Ельцин-Центре и зачем он нужен (или не нужен)

✔Мои заметки о Ельцин-Центре и зачем он нужен (или не нужен)

После волны присвоения званий иностранного агента разным российским и не очень медиаресурсам, а также вполне закономерного прикрытия радиостанция "Эхо Москвы", редакция которого потеряла всякие берега дозволенного, остаётся ещё ряд вопросов.

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