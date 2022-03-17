✔Мои заметки о Ельцин-Центре и зачем он нужен (или не нужен)

Политика как она есть

После волны присвоения званий иностранного агента разным российским и не очень медиаресурсам, а также вполне закономерного прикрытия радиостанция "Эхо Москвы", редакция которого потеряла всякие берега дозволенного, остаётся ещё ряд вопросов.