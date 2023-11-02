В Тюменской области в дни осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят обучающие занятия по правилам дорожной безопасности для детей и подростков

В дни осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят обучающие занятия по правилам дорожной безопасности для детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования и спортивные секции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии