Атака Ирана против Израиля: что известно к этому часу

Во вторник, 1 октября, Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет. В Тегеране заявили, что это является местью за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы и заместителя главы КСИР Аббаса Нилфорушана.
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