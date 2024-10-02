Атака Ирана против Израиля: что известно к этому часу

Во вторник, 1 октября, Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет. В Тегеране заявили, что это является местью за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы и заместителя главы КСИР Аббаса Нилфорушана.