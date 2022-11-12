Кубок «Карьялы». Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с Чехией

Продолжаются матчи первого этапа Евротура в этом сезоне – Кубка «Карьялы». Евротур Кубок «Карьялы» Швеция – Швейцария – 14:30 Финляндия – Чехия – 18:30 Положение команд: Швеция – 3 (1), Швейцария – 2 (1), Финляндия – 1 (1), Чехия – 0 (1).
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