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Кубок «Карьялы». Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с Чехией

Продолжаются матчи первого этапа Евротура в этом сезоне – Кубка «Карьялы». Евротур Кубок «Карьялы» Швеция – Швейцария – 14:30  Финляндия – Чехия – 18:30  Положение команд: Швеция – 3 (1), Швейцария – 2 (1), Финляндия – 1 (1), Чехия – 0 (1).

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