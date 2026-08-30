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Царьград

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НАСА объявит о новой миссии на Луну на следующей неделе

НАСА объявит о новой миссии на Луну на следующей неделе

На следующей неделе НАСА сделает заявление о миссии на Луну, заявил Джаред Айзекман. Организация планирует регулярные беспилотные полеты в 2027 году и запуск миссии на Титан в 2028-м.

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