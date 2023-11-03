Илон Маск пообещал, что искусственный интеллект освободит от необходимости работать

Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе способен освободить людей от необходимости работать. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск главе правительства Великобритании Риши Сунаку по итогам первой мировой конференции по вопросам ИИ.
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