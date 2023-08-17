Хави хочет, чтобы «Барса» подписала правого защитника и хавбека этим летом. Канселу могут упустить – он изучает другие варианты

На данный момент Канселу – одна из главных трансферных целей «Барселоны». Видеть игрока в команде хочет Хави, который считает, что «Барсе» необходимо усилить правый фланг обороны.
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