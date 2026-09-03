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В течение месяца росгвардейцы уничтожили более 400 вражеских беспилотников над ЛНР

В течение месяца росгвардейцы уничтожили более 400 вражеских беспилотников над ЛНР

В течение августа 2026 года военнослужащие Росгвардии пресекли 406 атак БПЛА ВСУ на Луганскую Народную Республику и другие территории России.

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