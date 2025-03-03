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Поездка на север

Поездка на север

Китайские добровольцы в зоне СВО.Помогают нашей армии бороться с украинским нацизмом.Надпись на стене "Дневник поездки на север"Собственно, в небольшом кол-ве добровольцы из Китая отмечались еще с 2022 года.

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