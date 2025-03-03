Китайские добровольцы в зоне СВО.Помогают нашей армии бороться с украинским нацизмом.Надпись на стене "Дневник поездки на север"Собственно, в небольшом кол-ве добровольцы из Китая отмечались еще с 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии