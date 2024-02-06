Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗Следком возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме Севастополя «Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с происшествием в Нахимовском районе Севастополя (ч.