Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗Следком возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме Севастополя «Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с происшествием в Нахимовском районе Севастополя (ч.
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