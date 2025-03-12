"Не хочется верить, но это – капитуляция". Украина погрузилась в траур. Маск открыл глаза Зеленскому на его положение

Соратник Трампа посоветовал Зеленскому поискать себе место подальше от Украины. Пропаганда вопит, что Трамп и Маск организуют русским прорыв фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде203 подписчика
Популярные статьи
- "С Герасимовым не согласны боевые офицеры ": Ветераны СВО требуют вернуть боевого генерала на фронт
- Русские совершили военный переворот - военкор Bild предложил "взорвать все российские трубопроводы в ЕС"
- «Никого не осталось». Западные офицеры куда-то подевались с Украины. Мощная атака русских в ДНР. Украинцам не поздоровится
Свежие комментарии