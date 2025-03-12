Сила в правде
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Сила в правде

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"Не хочется верить, но это – капитуляция". Украина погрузилась в траур. Маск открыл глаза Зеленскому на его положение

"Не хочется верить, но это – капитуляция". Украина погрузилась в траур. Маск открыл глаза Зеленскому на его положение

Соратник Трампа посоветовал Зеленскому поискать себе место подальше от Украины. Пропаганда вопит, что Трамп и Маск организуют русским прорыв фронта.

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