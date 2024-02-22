Трамп заявил, что США при Байдене умирают

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не способен связать два предложения. США умирают при текущей администрации, заявил в четверг, 22 февраля, бывший американский лидер и представитель Республиканской партии США Дональд Трамп.
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