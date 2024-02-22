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Трамп заявил, что США при Байдене умирают

Трамп заявил, что США при Байдене умирают

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не способен связать два предложения. США умирают при текущей администрации, заявил в четверг, 22 февраля, бывший американский лидер и представитель Республиканской партии США Дональд Трамп.

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