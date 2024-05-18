Татьяна Монтян: США требуют от Китая «надавить» на Россию. Китай снова проигнорирует?

Запад требует от Китая определиться, с кем он будет дружить и торговать, а с кем воевать. Госдепартамент США, не дожидаясь даже окончания визита Путина в Китай, выпустил заявление с предупреждением Поднебесной, что развитие отношений с Россией означает сворачивание отношений с Западом.
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