Татьяна Монтян: США требуют от Китая «надавить» на Россию. Китай снова проигнорирует?

­Запад требует от Китая определиться, с кем он будет дружить и торговать, а с кем воевать. Госдепартамент США, не дожидаясь даже окончания визита Путина в Китай, выпустил заявление с предупреждением Поднебесной, что развитие отношений с Россией означает сворачивание отношений с Западом.