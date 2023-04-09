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Песков: Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле, где ранее общался с Си Цзиньпином

Песков: Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле, где ранее общался с Си Цзиньпином

Президент Российской Федерации Владимир Путин приглашал белорусского коллегу Александра Лукашенко в свою квартиру в Кремле, где ранее общался с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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