В США сравнили присоединение Украины к НАТО с планом «Барбаросса»

Принятие Украины в Североатлантический Альянс может быть для Российской Федерации серьёзной угрозой в силу возможности повторения плана «Барбаросса» из-за особенностей географии, утверждает американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Принятие Украины в Североатлантический Альянс может быть для Российской Федерации серьёзной угрозой в силу возможности повторения плана «Барбаросса» из-за особенностей географии, утверждает американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
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