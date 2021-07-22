В Сахалинской области супружеская пара признана виновной в совершении ряда преступлений, в том числе в отношении малолетних

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя областного центра и его 31-летней супруги.
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