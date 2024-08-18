Партия Зеленых утвердила кандидатом на выборах президента США врача Джилл Стайн

Американская Партия Зеленых официально утвердила своим кандидатом на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов врача Джилл Стайн, которая выступает за прекращение поставок оружия Украине и Израилю.
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