В Кольцово с крупной суммой незадекларированной валюты задержали гражданку Сербии

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге с крупной суммой валюты задержали гражданку Сербии. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспектор остановил в «зеленом коридоре» 57-летнюю пассажирку, планировавшую вместе с мужем вылететь в Сербию транзитом через Азербайджан.