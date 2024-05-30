РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Кольцово с крупной суммой незадекларированной валюты задержали гражданку Сербии

В Кольцово с крупной суммой незадекларированной валюты задержали гражданку Сербии

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге с крупной суммой валюты задержали гражданку Сербии. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспектор остановил в «зеленом коридоре» 57-летнюю пассажирку, планировавшую вместе с мужем вылететь в Сербию транзитом через Азербайджан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх