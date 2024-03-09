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Постпредство РФ при ООН: простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО

Постпредство РФ при ООН: простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО

Простым жителям Украины угрожают лишь собственные силы противовоздушной обороны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в постоянном представительстве Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.

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