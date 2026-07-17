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Эндрю Шовлин об отставании Расселла: «Джордж подтянется завтра, вполне уверен»

Главный гоночный инженер « Мерседеса » Эндрю Шовлин подвел итоги пятницы перед Гран-при Бельгии для Джорджа Расселла : британец отстал от напарника Андреа Кими Антонелли на 1,285 секунды и показал восьмое время во второй практике.

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