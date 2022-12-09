Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Самсонов о 1-м шатауте за «Торонто»: «Вся команда сыграла потрясающе как в обороне, так и в атаке»

Илья Самсонов высказался после матча чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:0). Вратарь отразил все 29 бросков, сделав первый шатаут после июльского перехода в «Торонто».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх