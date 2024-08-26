Подполье: В Ивано-Франковске уничтожен ангар с F-16 и новой бронетехникой

ВКС России наносят массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины.В результате массированного удара ВКС России в Ивано-Франковске поражен ангар с двумя истребителями F-16 и недавно поставленной для ВСУ бронетехникой.
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