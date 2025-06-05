Российские военные показали новый FPV-дрон «Заноза»

Российские военные показали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза», способный доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить мощные удары по противнику на правом берегу, передает РИА Новости.
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