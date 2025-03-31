Ученые исследуют уникальную породу ямальских лошадей

Третья экспедиция ведущих специалистов Всероссийского научно-исследовательского института коневодства прошла с целью формирования стандарта приобской породы, отбора лошадей в племенное ядро и подготовки рекомендаций для заводчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии