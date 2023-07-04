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Низкое качество современных домов усилило серьезную социальную проблему

Низкое качество современных домов усилило серьезную социальную проблему

Системные шумы Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает необходимым прописать в Жилищном кодексе норму, что после какого количества жалоб в правоохранительные органы шумных соседей по многоквартирному дому могут принудительно выселить.

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