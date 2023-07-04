Низкое качество современных домов усилило серьезную социальную проблему

Системные шумы Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает необходимым прописать в Жилищном кодексе норму, что после какого количества жалоб в правоохранительные органы шумных соседей по многоквартирному дому могут принудительно выселить.
Системные шумы Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает необходимым прописать в Жилищном кодексе норму, что после какого количества жалоб в правоохранительные органы шумных соседей по многоквартирному дому могут принудительно выселить.
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