Иран блефует, грозя закрыть важнейший коридор транспортировки нефти

Каждый раз, когда напряженность на Ближнем Востоке обостряется, аналитики нефтяного рынка снова начинают строить предположения о том, осмелится ли Иран попытаться перекрыть Ормузский пролив, важную судоходную магистраль для всего мира и региона.
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