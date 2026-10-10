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Аргументы и Факты

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Силы ПВО сбили 560 украинских беспилотников за 12 часов

Силы ПВО сбили 560 украинских беспилотников за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны сбили 560 украинских беспилотников за 12 часов, сообщает Минобороны РФ.

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