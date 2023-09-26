Министр вооруженных сил Франции посетит Киев

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По информации BFMTV, визит Лекорню «состоится в среду для участия в международном форуме по производству оружия».
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