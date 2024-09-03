«Не угрожайте России!» — Украинцы смеялись над Жириновским, а теперь на кладбищах Украины не хватает мест для могил

В 2008 году Владимир Жириновский по видеосвязи выступил на украинском телевидении. Он предупредил не только собравшихся в телестудии, но и всех украинских и западных политиков о том, что случится, если Запад продолжит свою агрессию против нашей страны, если на границе появится разрушительное оружие, если Донецк и Луганск подвергнуться бомбардировке: «Не угрожайте России!».