На выезде нижегородская команда Континентальной хоккейной лиги разжилась 12 очками из 14 возможных. А вот на своём льду добыла 7 баллов из тех же максимальных 14… Новичок Владислав Юсупов 7 октября в результате обмена между «Торпедо» и челябинским «Трактором» хоккеистом нижегородской команды стал 21-летний защитник Владислав Юсупов (дата рождения – 30.