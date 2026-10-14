На выезде нижегородская команда Континентальной хоккейной лиги разжилась 12 очками из 14 возможных. А вот на своём льду добыла 7 баллов из тех же максимальных 14… Новичок Владислав Юсупов 7 октября в результате обмена между «Торпедо» и челябинским «Трактором» хоккеистом нижегородской команды стал 21-летний защитник Владислав Юсупов (дата рождения – 30.
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