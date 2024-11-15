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Компромиссам конец. Белоусов пошёл на опережение: Киев вспыхнул под мощнейшей ракетной атакой. В НАТО услышали "ультиматум"

Компромиссам конец. Белоусов пошёл на опережение: Киев вспыхнул под мощнейшей ракетной атакой. В НАТО услышали "ультиматум"

Русская армия нанесла мощнейший удар по Киеву, впервые за более чем 2 месяца, притом что сами ракетные налёты и атаки дронами продолжались практически ежедневно.

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