В четверти регионов РФ число госпитализаций с Covid-19 растет ускоренными темпами

С 25 сентября по 1 октября 2556 человек с подтвержденным Covid-19 отправлены в стационары. Число госпитализаций в 21 регионе выросло больше, чем в среднем по стране, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.
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