Если у вас всегда находятся отговорки, когда нужно сделать что-то важное, вы откладываете до последнего серьезные задачи, а потом мучаетесь от чувства вины, узнайте, в чем причина такой прокрастинации и как все изменить.
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