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Виралайф

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Охранный ордер на грудь: депутаты хотят оторвать агрессоров от их жертв

Охранный ордер на грудь: депутаты хотят оторвать агрессоров от их жертв

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет агрессору приближаться к жертве. Проще говоря, охранный ордер, о котором много и давно просят жертвы домашнего насилия в России, и не только домашнего.

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