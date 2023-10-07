Охранный ордер на грудь: депутаты хотят оторвать агрессоров от их жертв

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет агрессору приближаться к жертве. Проще говоря, охранный ордер, о котором много и давно просят жертвы домашнего насилия в России, и не только домашнего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии