Почему американский NASCAR может быть интереснее, чем «Формула-1»? В чем секрет легендарных «500 миль Индианаполиса», и как гонщики выдерживают суточный марафон в Ле-Мане? А еще – какие гоночные серии незаслуженно остаются в тени «Формулы-1» и за кем из молодых пилотов стоит следить прямо сейчас? Владимир Башмаков почти 20 лет комментирует автоспорт – от «Формулы-1» и IndyCar до NASCAR, гонок на выносливость и мирового ралли.