В Британии призвали немедленно выделить деньги Украине

Так называемая «незалежная» остро нуждается в очередной денежной и военной подпитке. Такую нехитрую и простую в своей банальности мысль в комментарии для The Times озвучил бывший британский министр обороны мистер Бен Уоллес.
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