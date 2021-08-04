Роспотребнадзор против РПЛ и «Калининграда», золото России в борьбе, бронза Нагорного и снятие Шубенкова, метания Кейна, Тикнизян в «Локо», Макаров в «Динамо» и другие новости

Лена МиськоСпортРоспотребнадзор против РПЛ и «Калининграда», золото России в борьбе, бронза Нагорного и снятие Шубенкова, метания Кейна, Тикнизян в «Локо», Макаров в «Динамо» и другие новостиУтро доброе! Готовы пересекать экватор рабочей недели? Лучше всего это сделать, прочитав с утра наш обжигающий дайджест! 1.Вернуться к статье232НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоМОК таки открыл дело против НОК Белоруссии и тренеров Кристины.Лена МиськоВ олимпийском периметре +29 случаев коронавируса в Токио, среди них - 4 спортсмена (греческие синхронистки). Всего в периметре 327 случаев с момента начала мониторинга и это в 10 раз меньше среднесуточного прироста в городе за пределами периметра. Многие в периметре добровольно перешли на ежедневное тестирование (для СМИ стандарт каждый четвёртый день).Лена МиськоГлавная плохая новость на эту минуту. Но норвежцы - вторые в рейтинге и ещё раз обыграть их в течение одного турнира было бы надругательством над высоким статусом этих мастеров. Не судьба. Теперь надежда на чемпионов мира Стояновского и Красильникова. Они бьются в конце дняЛена МиськоДень матча 🔥Максим КомаровУра!Массимо ПалычПромесу на плакате не хватает чего-то... ножа?Лена Миськото есть теперь все плакаты на которых будет дзюба должны проходить 18+, ну чтобы в руках у него ... всего хваталоМаксим КомаровВот же фантазия у тебя! Дзюба с огромным болтом в руках, угрожающе им размахивающий, или прикладывающий его к голове… это просто бомба! Мы сразу победим всех в пиаре.Лена Миськоя задала вопрос, а уж фантазия разыгралась у тебякузнецов владимирСемин назначен главным тренером РостоваМассимо ПалычЕсли подумать, то ничего неожиданного. Шпалыч - самый заслуженный из действующих тренеров. И он бодр и полон идей. Но как-то про него подзабыли... не фигурировал он в прогнозах.Лена Миськона мой взгляд решение спорное - ему уже 74 года... Но посмотрим.Массимо ПалычБесспорных решений не бывает) Шпалыч: опыт, авторитет, штаб, связи.Лена Миськоhttps://youtu.be/pCSsXg9RdccЛена МиськоС Валерием Карпиным игроки "Ростова" попрощались вот так (https://t.me/gazetastogosveta/7315) - с дымовыми шашками и тортом. На лице главного тренера команды, точнее, бывшего главного - смущение. На секунду показалось, что Валерий готов прослезиться. Он, конечно, изменился в последние годы. И при этом остался собой. Вспомнилось, как на прессуху после одного из матчей "Спартака", который проходил на Пасху, корреспондент "Советского спорта" Денис Бутырский пришел с куличом. Вручил его главному тренеру Карпину, который вместо "спасибо" ответил: "И что мне с ним делать?" Ну да, с малиновым тортом все понятнее.Лена МиськоСлава! — новости футбола, [04.08.21 12:18] «Ростов»: Семин вместо Карпина Честно говоря, с уходом Валерия думал, что «Ростов» перестанет быть настолько интересен. Но нет! Назначение Палыча делает внимание к клубу максимальным. Опыт Семина или молодость и новаторские идеи Карпина - что сильнее? Этот вопрос крайне любопытен. Ответ узнаем не завтра, а вот к зимней паузе в РПЛ это станет более-менее понятно. Последим) @slavanewsЛена Мисько⚡️ Наир Тикнизян перешел в Локомотив ⚡️ ПФК ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна. Наир провел в клубной системе восемь лет — в академию армейцев он перешел в 2013-м. За основную команду Тикнизян провел 43 матча, в которых забил 2 голаЛена МиськоЦорн генийЛена МиськоУ этих девушек не бывает серебра и тем более четвёртых мест. Эти места - для всех остальных 🥇🇷🇺🥇🇷🇺🥇🇷🇺❤️❤️❤️Лена МиськоЧемпионы мира - в полуфинале Олимпиады!кузнецов владимирСтали известны обе полуфинальные пары, а также время начала матчей. 6 августа 11:00 (мск) Франция – Швеция 15:00 (мск) Норвегия – РОССИЯ Болеем всей страной!Лена Миськонашим девушкам удачи, хорошей игры и ПОБЕДЫ!Лена Миськоволейболисток жалко... попали под каток Надо было турок обыгрыватьКомментировать
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