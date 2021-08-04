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Роспотребнадзор против РПЛ и «Калининграда», золото России в борьбе, бронза Нагорного и снятие Шубенкова, метания Кейна, Тикнизян в «Локо», Макаров в «Динамо» и другие новости

Роспотребнадзор против РПЛ и «Калининграда», золото России в борьбе, бронза Нагорного и снятие Шубенкова, метания Кейна, Тикнизян в «Локо», Макаров в «Динамо» и другие новости

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Лена Мисько
МОК таки открыл дело против НОК Белоруссии и тренеров Кристины.
Лена Мисько
В олимпийском периметре +29 случаев коронавируса в Токио, среди них - 4 спортсмена (греческие синхронистки). Всего в периметре 327 случаев с момента начала мониторинга и это в 10 раз меньше среднесуточного прироста в городе за пределами периметра. Многие в периметре добровольно перешли на ежедневное тестирование (для СМИ стандарт каждый четвёртый день).
Лена Мисько
Главная плохая новость на эту минуту. Но норвежцы - вторые в рейтинге и ещё раз обыграть их в течение одного турнира было бы надругательством над высоким статусом этих мастеров. Не судьба. Теперь надежда на чемпионов мира Стояновского и Красильникова. Они бьются в конце дня
Лена Мисько
День матча 🔥
Максим Комаров
Ура!
Массимо Палыч
Промесу на плакате не хватает чего-то... ножа?
Лена Мисько
то есть теперь все плакаты на которых будет дзюба должны проходить 18+, ну чтобы в руках у него ... всего хватало
Максим Комаров
Вот же фантазия у тебя! Дзюба с огромным болтом в руках, угрожающе им размахивающий, или прикладывающий его к голове… это просто бомба! Мы сразу победим всех в пиаре.
Лена Мисько
я задала вопрос, а уж фантазия разыгралась у тебя
кузнецов владимир
Семин назначен главным тренером Ростова
Массимо Палыч
Если подумать, то ничего неожиданного. Шпалыч - самый заслуженный из действующих тренеров. И он бодр и полон идей. Но как-то про него подзабыли... не фигурировал он в прогнозах.
Лена Мисько
на мой взгляд решение спорное - ему уже 74 года... Но посмотрим.
Массимо Палыч
Бесспорных решений не бывает) Шпалыч: опыт, авторитет, штаб, связи.
Лена Мисько
https://youtu.be/pCSsXg9Rdcc
Лена Мисько
С Валерием Карпиным игроки "Ростова" попрощались вот так (https://t.me/gazetastogosveta/7315) - с дымовыми шашками и тортом. На лице главного тренера команды, точнее, бывшего главного - смущение. На секунду показалось, что Валерий готов прослезиться. Он, конечно, изменился в последние годы. И при этом остался собой. Вспомнилось, как на прессуху после одного из матчей "Спартака", который проходил на Пасху, корреспондент "Советского спорта" Денис Бутырский пришел с куличом. Вручил его главному тренеру Карпину, который вместо "спасибо" ответил: "И что мне с ним делать?" Ну да, с малиновым тортом все понятнее.
Лена Мисько
Слава! — новости футбола, [04.08.21 12:18] «Ростов»: Семин вместо Карпина Честно говоря, с уходом Валерия думал, что «Ростов» перестанет быть настолько интересен. Но нет! Назначение Палыча делает внимание к клубу максимальным. Опыт Семина или молодость и новаторские идеи Карпина - что сильнее? Этот вопрос крайне любопытен. Ответ узнаем не завтра, а вот к зимней паузе в РПЛ это станет более-менее понятно. Последим) @slavanews
Лена Мисько
⚡️ Наир Тикнизян перешел в Локомотив ⚡️ ПФК ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна. Наир провел в клубной системе восемь лет — в академию армейцев он перешел в 2013-м. За основную команду Тикнизян провел 43 матча, в которых забил 2 гола
Лена Мисько
Цорн гений
Лена Мисько
У этих девушек не бывает серебра и тем более четвёртых мест. Эти места - для всех остальных 🥇🇷🇺🥇🇷🇺🥇🇷🇺❤️❤️❤️
Лена Мисько
Чемпионы мира - в полуфинале Олимпиады!
кузнецов владимир
Стали известны обе полуфинальные пары, а также время начала матчей. 6 августа 11:00 (мск) Франция – Швеция 15:00 (мск) Норвегия – РОССИЯ Болеем всей страной!
Лена Мисько
нашим девушкам удачи, хорошей игры и ПОБЕДЫ!
Лена Мисько
волейболисток жалко... попали под каток Надо было турок обыгрывать

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