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Царьград

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Когда завершится СВО: Сроки названы

Когда завершится СВО: Сроки названы

Выдан прогноз окончания сроков СВО, основанный на опросе командного состава и бойцов русской армии. Как полагает автор предположения, ресурсов для продолжения противостояния с Украиной хватит ещё надолго, но из-за "общей усталости" операция закончится весной следующего года.

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