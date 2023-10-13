Когда завершится СВО: Сроки названы

Выдан прогноз окончания сроков СВО, основанный на опросе командного состава и бойцов русской армии. Как полагает автор предположения, ресурсов для продолжения противостояния с Украиной хватит ещё надолго, но из-за "общей усталости" операция закончится весной следующего года.
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