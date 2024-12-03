Мужик планировал жить красивую жизнь регистрируя у себя в доме одного за другим мигрантов, УВД решили иначе, что ему грозит?

Avia.pro - СМИ Жаркое солнце Сочи, ласковое Черное море и, как оказывается, неудержимое желание некоторых граждан нажиться на миграционном хаосе.
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