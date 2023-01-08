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The Guardian: Зеленский «покорил» Голливуд

The Guardian: Зеленский «покорил» Голливуд

Обозреватель британской газеты The Guardian Изобель Кошив утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский вызывает сильный интерес в Голливуде из-за своих обращений, встреч со знаменитостями и недавнего визита в Соединенные Штаты Америки.

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