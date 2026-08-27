Володин поздравил граждан с Днем российского кино

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем российского кино. Используя многообразие современных технических возможностей, российский кинематограф сохраняет верность лучшим традициям, заложенным знаменитыми мастерами.
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