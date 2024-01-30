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Мировое обозрение

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В новый состав Минобороны заходит команда из «Укрэнерго»

В новый состав Минобороны заходит команда из «Укрэнерго»

На Украине на фоне коррупционных скандалов сменили главу агентства оборонных закупок. Новым директором назначена Марина Безрукова, до этого была членом правления и директором по управлению цепями поставок в «Укрэнерго».

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