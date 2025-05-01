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Рогов сообщил о серии из 29 взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье

Рогов сообщил о серии из 29 взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье прогремела серия из 29 взрывов. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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